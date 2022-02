Scoppia un grosso incendio in un suolificio di Fiesso d'Artico

Una grossa colonna di fumo nero si è alzata in cielo stamattina da Fiesso D'artico, visibile a chilometri di distanza, mentre nell'aria si diffondeva un odore acre. L'origine è un incendio divampato nel capannone sede del Suolificio Padovano, azienda di verniciatura di suole di scarpe che si trova in via Puccini. Una delle tante realtà della Riviera del Brenta operanti nella filiera del calzaturiero. Una donna, rimasta lievemente ustionata alle mani, è stata presa in cura dal personale del Suem 118 e trasportata in ospedale.

L'allarme è scattato attorno alle 8. Subito sono intervenuti i vigili del fuoco, con 2 autopompe, 3 autobotti, un’autoscala, il carro aria, altri mezzi di supporto e 25 operatori. I pompieri si sono messi al lavoro per spegnere le fiamme e dopo circa un'ora e mezza, alle 9.30, l'incendio risultava sotto controllo. Nel frattempo si è presentato sul posto anche il titolare dell'azienda. Sono ancora in corso le indagini del caso per accertare quali siano state le cause del rogo. Sul posto anche il personale dell'Arpav.