Principio d'incendio alla Unicredit di Mirano

Principio d'incendio alla filiale Unicredit di Mirano in via della Vittoria 50 nel pomeriggio di oggi. Sul posto, attorno alle 17, sono intervenuti i carabinieri della stazione locale, che in attesa dei vigili del fuoco hanno evacuato l'edificio.

Incendio per cause accidentali

I pompieri, giunti da Mira e Mestre, hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'area. I primi accertamenti hanno permesso di appurare l'origine accidentale delle fiamme, scaturite da un presa elettrica. Nessuna persona è rimasta ferita.