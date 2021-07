Un furgone distrutto dalle fiamme a Quarto d'Altino

Un furgone è andato in fiamme a Quarto d'Altino attorno alle 20 di oggi, 2 luglio, causando una certa preoccupazione tra i passanti. Il mezzo si trovava sulla strada in piazza San Michele quando, probabilmente a causa di un guasto, ha preso fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita ma le fiamme si sono sprigionate con forza, alimentate dagli imballi in cartone che costituivano il carico, e una gran quantità di fumo si è diffusa in aria.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mestre: sette operatori, con il supporto di un’autopompa e un’autobotte, hanno spento il rogo che ormai aveva completamente distrutto il furgone. Le operazioni di spegnimento e bonifica dei pompieri sono terminate circa un'ora più tardi, mentre i carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso.