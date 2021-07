Via Luigi Einaudi

Tre furgoni di società sportive e uno scuolabus a fuoco

L'intervento dei vigili del fuoco verso le 18 di oggi in via Einaudi a San Michele al Tagliamento. I mezzi erano parcheggiati all’interno di un cortile delimitato. Le cause, di cui non si esclude il dolo, sono al vaglio dei vigili del fuoco, del Niat (Nucleo investigativo antincendio territoriale) e della polizia locale