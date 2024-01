L'incendio ad un garage blocca la linea ferroviaria

A fuoco il garage di un'abitazione verso le 18 di domenica. I vigili del fuoco sono impegnati in via Villa a Campolongo Maggiore dove mentre è divampato il rogo la rete delle Ferrovie ha interrotto la circolazione sulla linea Venezia-Adria.

I pompieri arrivati da Mira, Piove di Sacco e Mestre con due autopompe e due autobotti, hanno spento le fiamme evitando la propagazione del rogo all’abitazione. È rimasta bruciata una piccola imbarcazione che si trovava all’interno del garage, oltre ad altro materiale per la manutenzione del giardino. Salvate le auto che i proprietari sono riusciti a portare fuori in tempo. Ancora in corso le operazioni di bonifica. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici. Il rogo intanto ha comportato disagi e ritardi ai treni.