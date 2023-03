Garage in fiamme nella notte, evacuato un condominio a Marcon

Garage in fiamme nella notte. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 3 di lunedì in via Marin Sanudo a Marcon, per l'incendio di un box auto nel seminterrato di un condominio. Un uomo, rimasto lievemente intossicato a causa del fumo, è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem 118.

I pompieri, giunti sul posto da Mestre e Mira con due autopompe, due autobotti, carro aria e 16 operatori, hanno evacuato l'intero stabile, composto da 23 appartamenti, per precauzione; nel frattempo hanno spento il rogo, evitato che si propagasse, e arieggiato i locali fino al ripristino delle condizioni di sicurezza per i condòmini. Le cause sono ancora al vaglio dei tecnici del 115, così come le verifiche tecniche di sopralluogo.