Incendio in un garage, completamente bruciata una macchina

Scoppia un incendio a Scaltenigo di Mirano nel tardo pomeriggio: il fumo che i vicini vedono propagarsi dal magazzino fa scattare l'allarme e intervengono i vigili del fuoco evitando in tempo che le fiamme si propaghino verso altre abitazioni, separate ma confinanti con l'immobile coinvolto dal rogo.

I pompieri sono intervenuti da Mira e Mestre con l’autobotte in via Caltana e hanno lavorato su una struttura di metallo e legno adibita a garage: una macchina è andata bruciata, si trovava ricoverata all’interno della struttura. Nessuna conseguenza per i box vicini. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 20 circa.