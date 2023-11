Incendio in un garage di Marghera, quattro persone intossicate

Un incendio è divampato nella notte all'interno di un garage in via Trieste, a Marghera, in una palazzina composta da due piani. L'allarme è stato lanciato un quarto d'ora prima dell'una. Le fiamme, partite probabilmente da un'asciugatrice, si sono sviluppate velocemente, producendo una grande quantità di fumo che ha portato all'intossicazione di quattro persone che si trovavano nello stabile.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, con l'ausilio dell'autopompa e dell'autobotte, hanno spento l'incendio riuscendo a evitare che si espandesse al resto dell'abitazione. Nel frattempo la palazzina è stata evacuata e le persone coinvolte hanno ricevuto assistenza al pronto soccorso. Fortunatamente le loro condizioni non erano preoccupanti e più tardi sono state dimesse.

Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza dello stabile sono terminate alle 4. A quel punto i residenti hanno potuto fare rientro nei rispettivi appartamenti. I pompieri si sono occupati dei rilievi per determinare le cause del rogo, che sono probabilmente di natura elettrica.