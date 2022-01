Incendio al garage sotto un condominio, intervento dei vigili del fuoco

Un incendio si è sviluppato nel garage di un condominio sabato sera. È successo verso le 23, orario dell'intervento dei vigili del fuoco, che sono arrivati dopo una segnalazione giunta dal complesso delle case di via Aldo Moro a Portogruaro. Nessuna conseguenza per i residenti né per le abitazioni fortunatamente. Sul posto sono comunque intervenuti i carabinieri per rendersi conto delle situazione.

Le fiamme potrebbero essere divampate per un corto circuito, ma sono all'esame dei vigili del fuoco le cause del rogo che ha allarmato tutti i residenti. Nel garage andato a fuoco, di pertinenza di una delle abitazioni, sembra che al momento dell'innesco delle fiamme non fosse ricoverato materiale di qualche impotanza, come la macchina. Dopo due ore di lavoro i pompieri hanno spento l'incendio e messo al sicuro il garage.