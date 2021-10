Incendio in un hotel abbandonato di Jesolo

Lo stabile, situato in via Gorizia, è chiuso da anni e normalmente frequentato da persone senza fissa dimora

/ Via Gorizia

Poco dopo l'una della notte l'allarme è scattato a Jesolo, in via Gorizia, nel tratto fra piazza Marina e piazza Nember, per un incendio divampato all’interno di un hotel. Si tratta di una struttura che risulta abbandonata da qualche anno e che nel tempo è diventata ricovero di persone senza fissa dimora. I vigili del fuoco hanno accertato che l'edificio era vuoto mentre partivano le operazioni di spegnimento.

Stando alle prime verifiche, l'incendio avrebbe avuto origine da parti di arredamento e materiale vario situato al secondo piano dello stabile. Dopodiché le fiamme si sono estese a parte delle pannellature, provocando una grande quantità di fumo che ha invaso tutti e cinque i piani dell'albergo.

I pompieri sono arrivati da Jesolo, San Donà e Mestre, lavorando con due autopompe, un’autobotte, due autoscale, il carro aria e 18 operatori. Le operazioni, coordinate dal funzionario di guardia con il capo servizio, sono proseguite a lungo. Stamattina si è svolto il sopralluogo per determinare le esatte cause dell’incendio e per le verifiche alla struttura.