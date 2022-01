A fuoco un hotel chiuso, rifugio per senzatetto: verifiche per escludere la presenza di persone

Allarme per un incendio stasera a Jesolo, in via Gorizia, da dove sono partite le segnalazioni per fuoco e fumo proveniente da una struttura alberghiera. Dalle 20.45 stanno operando i vigili del fuoco, accorsi sul posto. Si tratta di un rogo divampato all’interno dell’hotel New Express, in disuso da tempo, ma frequentato da persone senza tetto che vi accedono per rifugiarsi all'interno.

I pompieri arrivati da San Donà, Mestre, Treviso e Padova con 3 autopompe, 2 autobotti, 2 autoscale e 23 operatori stanno operando per spegnere le fiamme, che si sono sviluppate negli ex locali del ristorante per poi estendersi su gran parte dello stabile. In corso la verifica di tutti i locali per escludere la presenza di persone all'interno. L’hotel, seppure chiuso, era già stato interessato da un altro incendio a ottobre scorso.