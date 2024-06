Colonna di fumo scuro in laguna: incendiati due houseboat a Murano VIDEO

A fuoco due houseboat, imbarcazioni allestite, ormeggiate al cantiere Serenella a Murano. L'incendio è divampato prima delle 20.30 oggi, giovedì 27 giugno, poi il rogo ha generato una colonna di fumo che nelle prime fasi dell'incendio era visibile da tutta la laguna, da Venezia e dalla terraferma. Allarme e preoccupazione sull'isola. Verso le 20.45 i vigili del fuoco sono arrivati in fondamenta Renier e hanno verificato che le due imbarcazioni erano completamente avvolte dalle fiamme.

Nessuno è rimasto ferito. Dalla centrale dei vigili del fuoco sono partite due autopompe lagunari più una squadra di rinforzo da Mestre, e hanno iniziato lo spegnimento dell'incendio alle due barche. Intanto la squadra per le emergenza delle forze dell'ordine era arrivata al cantiere per i rilievi e le indagini. Oltre alle imbarcazioni della polizia locale di Venezia, sono arrivati in area i natanti dei carabinieri e le volanti lagunari della questura. Il fumo scuro si è abbassato dopo le prime fasi dell’incendio. A bruciare i due natanti, uno ad alimentazione elettrica e l'altro a gasolio. Dopo due ore erano ancora in corso le operazioni di completo spegnimento e bonifica da parte dei pompieri. La situazione era sotto controllo.