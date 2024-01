Colonna di fumo a Jesolo, in fiamme un tetto fotovoltaico

La colonna di fumo densa e grigia era visibile da chilometri di distanza. Alle 10.40 di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cristo Re a Jesolo per l'incendio di un tetto fotovoltaico di un'abitazione in fase di costruzione. Nessuna persona è rimasta ferita.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

I pompieri, arrivati dal locale distaccamento, San Donà e Mestre con tre autopompe, autobotte, autoscala, carro aria e 18 operatori, sono riusciti ad arginare le fiamme, evitando che si propagassero alle abitazioni limitrofe. Le operazioni di spegnimento, in corso, dovrebbero concludersi nel tardo pomeriggio. Non sono ancora state accertate le cause che avrebbero provocato il rogo.