Incendio in una legnaia: due ore per circoscrivere le fiamme

Verso le 10.30 di oggi, domenica 31 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Gaffarello a Santa Maria di Sala per l’incendio di una baracca adibita a legnaia e ricovero attrezzi: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Mira e Mestre con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori hanno circoscritto e spento le fiamme, evitando il coinvolgimento della vicina abitazione. Le cause dell’incendio sono al vaglio delle squadre intervenute. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate dopo due ora circa.