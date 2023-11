Incendio in una palazzina di quattro piani, fuggi fuggi generale a Lido

Fuggi fuggi generale dagli appartamenti, l'allarme a Lido è scattato poco prima delle 10.30 mercoledì primo novembre, quando gli inquilini di una palazzina di quattro piani in via Marco Foscarini 2, zona Santa Maria Elisabetta, si sono accorti del fumo intenso che avvolgeva le scale e hanno lasciato di corsa le loro case. I vigili del fuoco arrivati anche con un'autopompa lagunare da Venezia hanno spento le fiamme in breve tempo, innescate per motivi in corso di accertamento, dal secondo piano dello stabile. I pompieri hanno aiutato diverse persone a uscire dall'immobile, tra loro persone anziane rimaste intossicate, una di 102 anni è stata portata via in codice rosso e con la mascherina dell'ossigeno per aver inalato fumo.

La situazione verso le 12 era già sotto controllo, ma ci sono verifiche da parte dell'ufficiale di guardia dei vigili del fuoco per capire se la palazzina abbia subito danni strutturali o sia agibile, permettendo alle persone uscite in strada di rientrare nelle loro abitazioni. Le fiamme comunque sono state domate rapidamente, il problema vero sono state le esalazioni di fumo che hanno rischiato di causare intossicazioni dalle conseguenze irreversibili fra le persone più avanti con l'età e perciò più lente a reagire per correre ai ripari. Sul posto, oltre al Suem e ai vigili del fuoco, è arrivata subito anche la polizia locale a coordinare i soccorsi. Presenti anche i carabinieri. Nell'incendio sono stati salvati anche due gatti, molto spaventati, mentre uno mancherebbe all'appello in base alle testimonianze e immagini pubblicate dai residenti sui social.