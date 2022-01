Grosso incendio in un magazzino edile di Bibione

Un grosso incendio, le cui cause non sono ancora state accertate, è scoppiato questa mattina poco dopo le 5.30 all'interno di un magazzino edile in via del Sole a San Michele al Tagliamento. Nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita.

I vigili del fuoco sono intervenuti da Portogruaro, Lignano, Latisana, Udine, Mestre e Pordenone con 4 autopompe, 3 autobotti (di cui una chilolitrica), un'autoscala e il carro Nbcr. Sono in tutto 26 gli operatori impegnati per circoscrivere le fiamme. Sul posto, a supporto, polizia locale, personale dell'Arpav e il sindaco.