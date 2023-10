Magazzino a fuoco a San Donà di Piave

Incendio nella notte a San Donà di Piave. È andato a fuoco uno stabile adibito a magazzino e ricovero attrezzi in via Pascoli, annesso a un'abitazione. I vigili del fuoco, chiamati alle 3, sono arrivati con l'autopompa e l'autobotte, mettendosi subito al lavoro per spegnere le fiamme. L'operazione è stata completata in breve tempo, evitando che l'incendio potesse lambire anche la casa. Non sono state coinvolte persone.

Il rogo ha comunque causato danni, distruggendo tutto il materiale presente all'interno del magazzino e rovinando parte della struttura. Le cause non sono ancora accertate e sono al vaglio della squadra dei pompieri intervenuta sul posto.