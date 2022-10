Incendio dal tetto di uno stabile a Malcontenta

Un incendio si è sviluppato la mattina di lunedì 10 ottobre da un edificio nella zona di Malcontenta, sulla terraferma veneziana. Le fiamme sarebbero scaturite dal motore di un condizionatore situato sul tetto di uno stabile industriale dismesso. Sembra che il rogo sia divampato mentre erano in corso i lavori di smantellamento dell'impianto. Nessuna persona, fortunatamente, è rimasta coinvolta.

Una vasta nube di fumo si è levata nel cielo, vista dai residenti nei dintorni. I vigili del fuoco sono accorsi attorno alle 10.15 e hanno avviato le operazioni di spegnimento: per domare il fuoco si sono messi al lavoro 9 operatori con l'ausilio di un’autopompa, un’autobotte e l’autoscala. Ha partecipato anche la squadra antincendio del petrochimico. L'incendio è stato spento in breve tempo, ma le operazioni si sono prolungate fino alle ore 16 per la necessità di verificare tutte le canalizzazioni di condotta dell’aria ed escludere eventuali focolai.