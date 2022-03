Incendio al tetto di un condominio a Marghera

Un incendio si è sviluppato da un condominio a Marghera la mattina di venerdì 11 marzo. A essere coinvolto, in base alle prime informazioni, è il tetto di una palazzina di 6 unità abitative che si trova in via Nicolodi, a pochi passi dalla locale sede della questura.

I vigili del fuoco sono arrivati a partire da poco prima delle 9, con squadre da Mestre e da Treviso. Tutte le persone presenti nel condominio sono state evacuate. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.