Incendio a Marghera, i vigili del fuoco sul posto: anziano messo in salvo

È stato segnalato un incendio a Marghera, in zona Rana nelle vicinanze del ristorante Bocoeto prima delle 14 di oggi, domenica 23 maggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia locale, i carabinieri e la finanza richiamati dai botti e dall'alta colonna di fumo nero visibile a distanza. È rimasta coinvolta un'abitazione nelle vicinanze di Ca' Emiliani 147 con un anziano di 88 anni all'interno che è stato messo in salvo dai carabinieri e dalle squadre dei vigili del fuoco e ha riportato ustioni non gravi agli arti. È in cura al pronto soccorso dell'Angelo. Le fiamme hanno inizialmente interessato sterpaglie e pollini ma si sono propagate velocemente al ricovero attrezzi presente nel giardino dell'abitazione dell'anziano messo in salvo, portato al pronto soccorso dell'Angelo e infine riportato a casa. L'abitazione è rimasta solo lambita dalle fiamme.

Escluso il coinvolgimento della zona industriale che in un primo momento aveva fatto pensare a esplosioni legate agli impianti che sono presenti in zona. Sul posto anche la polizia locale e la finanza. L'area dell'accaduto sarebbe la zona commerciale di Marghera, vicino alla Nave de Vero e alla Metro. Decine le chiamate alla sala operativa del 115. I pompieri arrivati da Mestre e Mira con due autopompe, un’autobotte e 12 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento dell’attigua abitazione. Sono ora in corso le operazioni di raffreddamento e bonifica. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.