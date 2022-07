Baracche a fuoco vicino a una casa in via Carrer, la polizia sul posto VIDEO

Incendio di baracche la notte scorsa, tra giovedì e venerdì, vicino a un'abitazione in via Luigi Carrer a Marghera. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare il rogo divampato nella vegetazione in prossimità delle baracche accanto a un’abitazione disabitata disposta su due piani di circa 350 metri quadri con tre auto all’interno: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Mestre con due autopompe, due autobotti, l’autoscala e 16 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento della sterpaglia, baracche e dell’abitazione che viene probabilmente utilizzata da abusivi come ricovero. I pompieri sono riusciti a contenere e spegnere le fiamme. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate alle 3.30. Sul posto la polizia di stato, la locale e la Polfer per la vicinanza della linea ferroviaria. Alle 4.30 nuova chiamata per un nuovo focolaio sempre nello stesso posto, ma in un punto diverso dai precedenti. Operazioni di spegnimento finite alle 7. Le cause di cui non si esclude il dolo sono al vaglio dei vigili del fuoco e della polizia di stato.