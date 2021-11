Garage di un'abitazione distrutto da un incendio, fiamme visibili da lontano

Un incendio ha completamente distrutto il garage di un'abitazione di Martellago. Le fiamme si sono scatenate venerdì nel tardo pomeriggio, in via Pacinotti, ed erano visibili a centinaia di metri di distanza.

All'interno del garage era presente anche una piccola bombola di gas, in corrispondenza di un angolo cottura, che è esplosa. Non si registrano feriti: la coppia residente nell'abitazione, due persone anziane, è riuscita a mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Ancora da chiarire le cause dell'incendio: i danni sono ingentissimi.