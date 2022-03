Grosso incendio alla Metalrecycling di via dell'Elettronica

Verso le 17 di oggi, sabato 26 marzo, ha preso fuoco un cumulo di rifiuti metallici nell'impianto della società Metalrecycling di Fusina, all'interno della società Eco-Ricicli (controllata da Veritas). L'impianto non era in funzione e non c'era personale in servizio. Si sono accorti del rogo gli addetti al presidio interno, che immediatamente hanno chiamato i vigili del fuoco.

I pompieri accorsi da Mira e Mestre con un’autopompa, 2 autobotti e 9 operatori hanno spento il cumulo di materiale metallico, in parte già lavorato, che si trovava all'esterno dell’azienda di via dell'Elettronica. In serata erano ancora in corso le operazioni di bonifica. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. I rifiuti che si sono incendiati non erano ancora stati trattati. Si tratta di scarti che provengono dalla raccolta differenziata e che erano stati conferiti in impianto ma non ancora completamente lavorati, e in attesa dell'eliminazione di tutti i materiali estranei, per poter essere consegnati alle fonderie. Probabilmente c'era della plastica tra i rifiuti e forse una batteria che può aver innescato il rogo. Tutto è al vaglio dei tecnici. Sul posto anche Arpav per i rilievi dell'aria. (Video di Veritas e foto dei vigili del fuoco).