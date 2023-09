Incendio in un’azienda agricola, coinvolto anche un container di rifiuti

Alle 11.10, di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via 25 Aprile a Mira per l’incendio divampato all’interno di un’azienda agricola: nessuna persona fortunatamente è rimasta ferita.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento, Mestre e dal distaccamento volontario di Mirano con 3 autopompe, 2 autobotti, l’autoscala e 20 operatori, coordinati dal capo servizio e funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento di una pala meccanica per la movimentazione del foraggio all’interno di un capannone aperto. Coinvolto dall’incendio anche un container, contenente rifiuti plastici da smaltire all’interno di appositi sacchi. Le squadre sono riuscite a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento della struttura e di quelle vicine, spegnendo anche il cassone.

Tutto il materiale è stato successivamente bonificato. Nessuno coinvolgimento per i bovini che nelle prime fasi dell’incendio sono stati liberati per l’eventualità che le fiamme si propagassero anche alla vicina stalla. Le cause del rogo di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo le 12.30.