Incendio in casa, morta una donna

Una donna di 67 anni è morta questa mattina per un incendio - sembra accidentale - scoppiato all'interno della sua abitazione nel centro di Torre di Mosto, in piazza Indipendenza. Le cause del decesso sarebbero riconducibili a inalazione di monossido di carbonio. I carabinieri di San Stino stanno effettuando i rilievi e ricostruendo l'accaduto.

Il rogo è divampato tra le 10 e le 11. La donna, intrappolata dentro casa, ha lanciato delle grida di aiuto che sarebbero state udite dalla gente che si trovava al mercato, poco distante. Uno dei commercianti ambulanti, titolare di un banco di ortofrutta, avrebbe dato l'allarme. I primi ad accorrere sono stati un agente della polizia locale e un carabiniere in congedo: si sono precipitati verso l'abitazione, riuscendo a sfondare la porta e a portare fuori la donna. Nel frattempo è arrivata l'ambulanza. Ormai, però, era troppo tardi: i soccorritori del suem 118 hanno tentato di rianimarla, ma alla fine il medico ha dovuto dichiararne il decesso.

I vigili del fuoco sono intervenuti in forze: due autopompe e due autobotti, assieme a dieci operatori che sono entrati nell'abitazione completamente invasa dal fumo e sono riusciti a spegnere l'incendio, verificando che non fossero presenti altre persone. Le fiamme hanno interessato principalmente il locale soggiorno. Messa in sicurezza la casa, il personale di polizia giudiziaria ha effettuato un primo sopralluogo per cercare di capire le cause dell’incendio. Le operazioni sono terminate alle 15. Ora il corpo della donna è a disposizione dell'autorità giudiziaria.