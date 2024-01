Incendio in un'abitazione di Murano, 4 persone intossicate

Impossibile non notare l'alta colonna di fumo nero alzatasi in cielo nelle prime ore del giorno. Alle 7 di martedì, i vigili del fuoco sono intervenuti a Murano, in Fondamenta Lorenzo Radi, per un rogo scoppiato all'interno di un'abitazione. Quattro persone sono rimaste intossicate, poiché hanno respirato del fumo nelle prime fasi dell'incendio.

A quanto si apprendere, le fiamme sarebbero divampate al primo piano dell'edificio, e avrebbero interessato una camera da letto, altre stanze contigue e il tetto. Sono stati necessati 12 operatori con tre autopompe lagunari per avere ragione del rogo, ed evitare che si propagasse ulteriormente.

Le persone intossicate sono state soccorse dai sanitari del 118 e trasportate al pronto soccorso per effettuare accertamenti sul proprio stato di salute. Alle 9.30 erano ancora in corso le operazioni di bonifica e i sopralluoghi dei tecnici del 115 per accertare la causa scatenante delle fiamme.

(foto di Martina Scarpa)