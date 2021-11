Guasto elettrico, abitazione in fiamme

Mercoledì pomeriggio, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Bosco a Musile di Piave per il principio d’incendio di un’abitazione al piano terra: tre persone, tra cui una con invalidità, sono state controllate dagli operatori del 118 per aver respirato del fumo.

I pompieri, arrivati poco prima delle 17 da San Donà e Mestre con un’autopompa, un’autobotte e 7 operatori, hanno subito spento le fiamme che hanno bruciato delle masserizie al piano terra dell’abitazione, che è stata invasa dal fumo. Le cause, di probabile natura elettrica, sono al vaglio dei tecnici. Inibito l’uso dell’abitazione fino al ripristino delle condizioni igienico ambientali. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.