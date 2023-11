Surriscaldamento delle batterie, principio d’incendio a bordo di una nave

Poco dopo le 13 di oggi, sabato 11 novembre, i vigili del fuoco sono imterventuti sulla nave M/N Eco Catania attraccata al molo 2 di Fusina a Venezia per un principio d’incendio divampato nel locale batterie: nessuna persona è rimasta ferita.

L’allarme alla sala operativa del 115 è stato lanciato da parte della capitaneria di porto. I vigili del fuoco intervenuti da Mestre, Venezia e Mira con due autopompe, un’autopompa lagunare, due autobotti, il carro aria con il nucleo sommozzatori, il nucleo NBCR ( Nucleare Biologico Chimico Radiologico) l’imbarcazione di Marittima e 20 operatori, sono entrati nella nave, lunga 230 metri, supportando le operazioni di spegnimento iniziate dai marinai del servizio anticendio.

Il principio d’incendio è scaturito a causa del surriscaldamento di alcune batterie dell’impianto, che dà energia alla nave quando è in porto e che si ricaricano durante la navigazione. Sono ora in corso le operazioni di monitoraggio della temperatura delle batterie interessate. Le operazioni di bonifica si protrarranno presumibilmente per diverse ore.