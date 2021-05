Negozio di maschere in fiamme a Venezia

L'incendio è scoppiato mercoledì mattina. I vigili del fuoco sono al lavoro per rimettere l'area in sicurezza

Un incendio è scoppiato mercoledì mattina, 26 maggio, all'interno di un negozio di maschere e souvenir in Strada Nova, nel sestiere di Cannaregio a Venezia. Le fiamme sono divampate a metà mattinata e il denso fumo nero ha provocato un certo allarme tra i passanti. Le cause ancora da stabilire, ma probabilmente l'origine è stato un problema di natura elettrica. Non risultano persone ferite.

Sul posto sono intervenute due autopompe lagunari dei vigili del fuoco, che hanno subito spento il principio d’incendio, le cui fiamme erano già state abbassate con un estintore. Sono in corso le ultime operazioni di bonifica e messa in sicurezza dello stabile.