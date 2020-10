Noale, in fiamme nella notte furgone con bombole di ossigeno e propano

Le fiamme sono divampate attorno all'una, a bruciare un furgone che conteneva bombole di ossigeno e propano. I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte a Noale, in via Livenza, per sanare le fiamme e mettere in sicurezza l'area, adiacente a via Mestrina. Quando è scoppiato il rogo, il veicolo era parcheggiato sotto una tettoia.

Vigili del fuoco sul posto

Sul posto sono intervenute le squadre dei pompieri di Mestre e Mirano con le autobotti. Le operazioni di soccorso sono terminate attorno alle 4. Al vaglio le cause che hanno causato l'incendio.