Donna morta in casa a Portogruaro: un uomo fermato per omicidio

Un uomo è stato fermato perché sospettato di omicidio in seguito alla morte di una donna di Portogruaro. La vittima, la 59enne Marcella Boraso, è stata trovata senza vita ieri, nel bagno del suo appartamento in via Croce Rossa, dove abitava da sola. A individuare il corpo sono stati i vigili del fuoco, intervenuti con l'autoscala su segnalazione dei vicini che avevano visto del fumo fuoriuscire dall'appartamento.

Il corpo della donna presentava una contusione tra la tempia e il cranio, compatibile con una caduta: ipotesi avvalorata dal fatto che il wc era scheggiato. Potrebbe essere proprio la botta in testa ad aver causato il decesso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Portogruaro, coordinati dal luogotenente Corrado Mezzavilla, che, assieme ai colleghi del nucleo investigativo di Mestre, hanno svolto le indagini per ricostruire l'accaduto: nelle ore successive hanno escluso la possibilità di un episodio accidentale e si sono invece concentrati sull'ipotesi dell'omicidio, arrivando in poco tempo a identificare una persona che è sospettata di aver causato la morte di Marcella Boraso, oltre che del reato di incendio. Ulteriori dettagli saranno diffusi nel corso di una conferenza stampa prevista per fine mattinata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La vittima, di origine padovana, abitava a Portogruaro da 17 anni ed era rimasta vedova qualche anno fa. La persona fermata dai carabinieri sarebbe stata individuata tra i residenti dei condomìni vicini a quello in cui viveva la 59enne. La donna era stata vista l'ultima volta la sera precedente, in compagnia di alcuni amici, che sono stati interrogati dai carabinieri. In un primo momento, come detto, era stato ipotizzato un incidente domestico avvenuto mentre la donna aveva lasciato un pentolino sul fuoco: è stato proprio questo a provocare la nuvola di fumo che ha allarmato i vicini.