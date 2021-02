Oriago, dà fuoco agli abiti nel corridoio di casa

Intervento di carabinieri e pompieri lunedì sera. L'incendio non si è sviluppato ma ha messo in allarme i vicini. Un uomo è stato denunciato

Una difficile situazione familiare è sfociata in un gesto folle e pericoloso: un uomo sulla cinquantina, residente a Oriago di Mira assieme alla moglie, verso le 20 di martedì ha incendiato degli abiti nel corridoio del loro appartamento, facendo sprigionare del fumo che ha messo in allarme i vicini. Fortunatamente non si è sviluppato un incendio vero e proprio perché lo stesso cinquantenne ha spento il focolaio nel giro di pochi minuti. Nel frattempo i vicini avevano allertato i pompieri, che sono accorsi sul posto assieme ai carabinieri. Per precauzione le famiglie contigue sono state fatte evacuare provvisoriamente e, poco dopo, sono potute rientrare nelle loro abitazioni.

Tutto è cominciato qualche ora prima, quando, verso l'ora di pranzo, l'uomo è stato avvertito che la moglie aveva deciso di chiudere la loro relazione, di raccogliere i propri effetti personali e di andarsene di casa. Lui in quel momento era via. Si sarebbe ubriacato e, tornato in appartamento, ha trovato che effettivamente la moglie non c'era e che si era portata via le sue cose. Così è andato su tutte le furie, ha ammucchiato i vestiti e li ha incendiati. L'episodio, come detto, si è risolto nel giro di pochi minuti e non ha avuto grosse conseguenze, ma tra le persone che si trovavano nei dintorni c'è stata comunque una certa preoccupazione.

I carabinieri hanno ricostruito la vicenda e appurato che già in passato c'erano stati vari litigi tra i due e la moglie aveva segnalato di aver subito maltrattamenti, sia fisici che psicologici, da parte del marito. Una volta espletati gli accertamenti di rito, hanno denunciato l'uomo per maltrattamenti in famiglia. È stato chiesto anche l'intervento del personale sanitario per una valutazione del suo stato di salute.