Incendio e fumo in un condominio a Venezia: evacuate quattro persone

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina per un incendio in un palazzo a Venezia. Erano da poco passate le 10.30 quando è stato lanciato l'allarme: i residenti hanno notato il fumo e le fiamme che si stavano sprigionando negli spazi interni di un condominio di tre piani in calle Degolin, laterale di calle lunga San Barnaba, a Dorsoduro. Il rogo, secondo i risultati degli accertamenti, si è sviluppato a partire da un vano contatori elettrici.

Nessuno è rimasto ferito, ma il fumo denso ha invaso tutto il vano scale e i pompieri hanno dovuto fare evacuare quattro persone, tra cui un disabile: per agevolargli l'uscita gli hanno fatto indossare le utenze supplementari degli autoprotettori, necessarie per respirare aria pulita. Coinvolte parzialmente dalle fiamme anche le utenze del gas metano, che sono state chiuse. Per spegnere definitivamente l'incendio è stata impiegata l'autopompa lagunare.

Sul posto, inoltre, sono arrivati i tecnici della rete elettrica e del gas, incaricati di ripristinare gli allacci in sicurezza. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate a mezzogiorno circa.