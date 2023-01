La termocoperta va in corto, la getta dalla finestra: pompeiana in fiamme

Una termocoperta a fuoco, poi l'incendio. È successo poco dopo le 4.30 di questa mattina in una villetta di via Papa Luciani, a San Donà di Piave. Stando agli accertamenti, tutto sarebbe iniziato probabilmente da un cortocircuito innescato da un dispositivo tipo scaldasonno: impauriti dalle fiamme, i residenti hanno gettato la coperta dalla finestra, senza considerare, però, che sotto c'era una pompeiana. Le fiamme, a quel punto, si sono rapidamente propagate alla copertura della struttura in legno e all’automobile sottostante.

I vigili del fuoco sono arrivati poco dopo, avviando le operazioni di spegnimento con la schiuma ed evitando che l'incendio si sviluppasse ulteriormente e raggiungesse il resto dell'abitazione. Alla fine l'unica conseguenza per l'edificio è stata una facciata annerita, mentre le persone non sono state coinvolte. L'intervento dei pompieri si è concluso verso le 8 di mattina con la bonifica e la messa in sicurezza del posto.