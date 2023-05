Incendio in un’azienda, coinvolte delle bombole

Da poco prima delle 17 di sabato, i vigili del fuoco sono stati impegnati all’esterno di un’azienda di prefabbricati in Via San Giacomo a Portogruaro per l’incendio di alcune cataste di bancali e altro materiale. Coinvolte anche delle bombole.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento, da San Donà e Latisana con tre autopompe, due autobotti e 15 operatori hanno prontamente spento le fiamme. Alcune bombole messe a deposito di acetile e altri gas sono state coinvolte dalle fiamme. In serata erano in corso le operazioni dei vigili del fuoco di messa in sicurezza e bonifica delle bombole.