Incendio a Pianiga: due casette di legno a fuoco, c'erano bombole

A fuoco due casette di legno usate come ricovero di attrezzi da giardino, sabato pomeriggio. È successo verso le 16 a Pianiga, in via Vittorio Alfieri, dove sono intervenute due squadre di vigili del fuoco da Mira e Mestre a gestire un rogo che rischiava di coinvolgere delle bombole di gas e acetiliene che a quanto sembra erano custodite all'interno di questi due piccoli alloggi attigui in legno, aperti sulla parte anteriore, e contenenti varie attrezzature: tutte andate bruciate nell'incendio. Nessuna conseguenza per le persone della casa accanto.

I pompieri hanno arginato le fiamme e messo in sicurezza le bombole: ci sono volute oltre due ore di lavoro per evitare che il fuoco si estendesse alla vicina abitazione. Dopo le 19 i vigili del fuoco avevano avuto ragione delle fiamme, mentre i ricoveri sono andati completamente distrutti. Al vaglio le cause dell'incendio che potrebbe essere stato causato da un malfunzionamento all'impianto elettrico e alimentato dalle temperature roventi di questi giorni.