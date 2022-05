Ricovero attrezzi in fiamme, all'interno molte bombole di gpl

Un grosso incendio ha interessato, nella tarda serata di ieri, una serra adibita a ricovero attrezzi. Le fiamme, particolarmente pericolose per la presenza di numerose bombole di gpl, sono state spente dai vigili del fuoco, giunti in via Brigata Sassari, a Cavallino Treporti, con due autopompe, un'autobotte e dieci operatori. Nessuna persona risulta, fortunatamente, ferita.

Le operazioni di completo spegnimento e bonifica dell'area sono durate due ore e mezza, terminando attorno all'una della notte. Le cause del rogo sono ancora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco.