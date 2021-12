A fuoco un ricovero per attrezzi: intervento dei pompieri, nessuno ferito

Fiamme in un ricovero per attrezzi nel giorno di Santo Stefano. Alle 10.30 del 26 dicembre, infatti, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Don Milani a Fossò per l’incendio della baracca.

L'intervento

Dodici pompieri, con l'ausilio di due autopompe, un’autobotte e il carro aria, sono riusciti a circoscrivere le fiamme evitando il coinvolgimento dell’attigua abitazione. Nessuna persona è rimasta ferita, alcuni alberi sono stati danneggiati dalle fiamme. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate alle 14.30.