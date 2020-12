Incendio a Scorzè: deposito e trattore in fiamme

La notte scorsa, poco prima dell'una e mezza, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Contea, a Scorzè, per l’incendio di un ricovero per mezzi agricoli e legnaia. Anche un trattore, che era parcheggiato lì, ha preso fuoco. Nessuna persona è stata coinvolta.

Dodici pompieri, con l'ausilio di due autopompe e un’autobotte, hanno spento le fiamme. Tutto il deposito, costruito in lamiera, è andato distrutto: all'interno, oltre al piccolo mezzo agricolo, era conservata legna da ardere. Le squadre hanno anche effettuato gli accertamenti per risalire alle cause dell'incendio.