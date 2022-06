Incendio in via Caltana, le fiamme minacciano un agriturismo

Incendio di sterpaglie in serata a Caltana di Santa Maria di Sala. Il rogo ha interessato un campo ed è arrivato a minacciare l'agriturismo Papaveri e Papere che si trova in zona, nella via omonima. L'allarme è scattato verso le 19 e i vigili del fuoco sono partiti da Mestre e Mira dotati anche di un'autobotte per mettere in sicurezza la zona e avere ragione delle fiamme.

Preoccupazione per gli animali della piccola struttura che funziona come ristorante durante i fine settimana in questo periodo, mentre da lunedì a venerdì ospita un centro estivo che alle 16 termina le attività per i ragazzi, come si legge sulla pagina Facebook del locale a conduzione famigliare.

Sembra che a chiamare i pompieri siano stati i titolari, forse avvisati dai proprietari delle case vicine. Le cause del rogo che si è esteso velocemente fino a minacciare l'agriturismo sono al vaglio degli investigatori, mentre l'incendio è rientrato dopo circa un'ora d'intervento e la messa in sicurezza degli animali e dei locali.