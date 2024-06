Ristorante LUMii a fuoco nella notte

A dare l'allarme verso le 3 della notte fra mercoledì e giovedì è stato il negozio di lampadari accanto al ristorante Lumii, a Marcon, perché ha visto il locale in via Enrico Mattei andare a fuoco davanti ai suoi occhi. Ha allertato i vigili del fuoco e ha avvisato i gestori, mentre la terrazza esterna, l'ingresso e una vetrata erano stati quasi completamente inceneriti dal rogo. I vigili del fuoco hanno bonificato rapidamente, fiamme abbassate quando sono arrivati i gestori.

I danni ammontano a decine di migliaia di euro secondo i titolari, che in mattinata giovedì si sono recati dai carabinieri in caserma per fare denuncia e portare foto e immagini. Non è escluso che il gesto abbia origine dolosa e adesso le indagini dei militari e dei vigili del fuoco puntano a scoprire un eventuale innesco e le prove di un'azione fatta a posta per danneggiare o intimorire chi sta portando avanti l'attività. Si tratta di un "Japanese Fusion Taste", a detta di chi lavora nel locale non ci sarebbero state minacce, né avvertimenti. Non sembra che i titolari abbiano nemici, ma ci sono approfondimenti anche su questo.

Come pure sui danni pesanti causati dal rogo: a causa del quale una vetrata ora è pericolante e soprattutto l'ingresso è inagibile dopo la devastazione, perciò è impraticabile e resterà chiuso. Sui social la proprietà si limita a dire che non potrà aprire per un "intervento tecnico". La zona all'esterno è stata perimetrata vista l'instabilità del vetro, per evitare avvicinamenti e anche per le probabili indagini e rilievi che i carabinieri torneranno a fare sul posto.