Incendio a Venezia, ristorante in fiamme

Una colonna di fumo nero a Venezia, visibile da centinaia di metri di distanza, ha allarmato i cittadini mercoledì pomeriggio. Proveniva da Calle dei Fabbri nel sestiere di San Marco, dove un ristorante cinese è andato in fiamme.

L'incendio è scoppiato poco dopo le 18 e, secondo le prime informazioni dei vigili del fuoco, sembra che ad andare in fiamme sia stata la cappa in cucina. Diverse squdre dei pompieri hanno raggiunto il locale, che si trova all'altezza del ponte delle Pignate, in pochi minuti, riuscendo a circoscrivere il rogo. Nessuna persona è rimasta ferita. La polizia locale e i carabinieri hanno chiuso la viabilità pedonale in zona per consentire ai soccorritori di intervenire.