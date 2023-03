Incendio in abitazione, vigili del fuoco salvano due anziani prima che crolli il tetto

Incendio alla canna fumaria, i vigili del fuoco salvano una coppia di anziani. È successo martedì pomeriggio in via Calnova a San Donà di Piave. Il solaio in legno della piccola cucina dell'abitazione sarebbe andato in fiamme e solo l'intervento degli operatori del 115 ha permesso di evitare il peggio.

I pompieri, intervenuti dal locale distaccamento, hanno portato fuori i due inquilini, marito e moglie disabili, poco prima che crollasse parte del tetto; i medici del Suem hanno quindi visitato la coppia, che fortunatamente non avrebbe riportato ferite.