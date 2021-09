Incendio distrugge una casa a schiera

Un incendio scoppiato lunedì pomeriggio ha coinvolto una di quattro case a schiera, al momento disabitata, a San Michele al Tagliamento. L'allarme è scattato intorno alle 17.30: Diverse squadre dei vigili del fuoco hanno raggiunto l'abitazione in via Santa Lucia.

I pompieri arrivati da Lignano, Latisana, Portogruaro, San Vito al Tagliamento, Udine e Mestre con 4 autopompe, 3 autobotti, un’autoscala, un carro aria e 24 operatori coordinati dal funzionario di guardia, sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando il coinvolgimento delle abitazioni limitrofe abitate e solo lambite dalle fiamme. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dell’incendio non sono al momento note. Alle 20 i soccorritori stavano ancora lavorando per rimettere l'area in sicurezza.