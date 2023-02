Sottomarina, a fuoco uno stabilimento abbandonato

Un chiosco abbandonato da tempo, sulla spiaggia di Sottomarina, è andato a fuoco nel pomeriggio di lunedì 6 febbraio. L'allarme è stato lanciato attorno alle 17.30 in corrispondenza dell'ex stabilimento dell'Aeronautica, all'altezza di via Venier. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, subito al lavoro per spegnere le fiamme: dieci operatori, con l'ausilio di due autopompe e un’autobotte, sono riusciti a contenere l'incendio prima che si espandesse ulteriormente alle altre strutture vicine.

Non è accertata, per il momento, l'origine dell'incendio. In passato era stata segnalata più volte la presenza di intrusi nello stabilmento abbandonato, gruppi di sbandati o ragazzi che lo utilizzavano per feste improvvisate. Saranno le indagini dei tecnici dei pompieri, comunque, a fare luce sulla vicenda. Sul punto dell'incendio sono intervenute anche le forze dell'ordine, mentre le operazioni di spegnimento e bonifica sono terminate dopo circa due ore.