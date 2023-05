Incendio in un'azienda metallurgica a Maerne

Un incendio ha interessato nella tarda serata di giovedì lo stabilimento di Pometon, azienda di lavorazione polveri metalliche situata nella zona industriale di Maerne di Martellago. Erano le 22.45 quando i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, in via Circonvallazione. Il rogo sarebbe partito da un trasformatore a olio, a servizio di alcuni forni dell’azienda. Le fiamme hanno danneggiato in parte anche il tetto del capannone.

I pompieri sono accorsi da Mestre e da Mirano. Sedici operatori hanno lavorato per spegnere l'incendio con l'ausilio di due autopompe e due autobotti, oltre al carro Nbcr (Nucleare biologico chimico radiologico). Le cause ora sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco e della stessa azienda. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono concluse alle 3. Non risultano coinvolte persone.