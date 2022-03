Incendio di sterpaglie a Sant'Erasmo

Mezzo ettaro di terreno è andato a fuoco stamattina, verso le 11, sull'isola di Sant'Erasmo, nella parte a nord dell'isola vicino al campo sportivo e alla chiesa. Nessuno è rimasto coinvolto e l'intervento dei vigili del fuoco con l'elicottero, impiegato per circa un'ora, ha evitato che le fiamme si estendessero dalle sterpaglie ai capannoni per il ricovero di attrezzi e alle abitazioni situati nei paraggi.

Le cause dell'incendio sono in fase di accertamento. A dare l'allarme la protezione civile dell'isola e un post su Twitter dell'assessore alla Coesione sociale, Simone Venturini, che ha raccomandato di non avvicinarsi all'area dove ha preso fuoco la vegetazione. Sul posto la squadra dei pompieri da Venezia che verso le 14.30 risultava ancora impeegnata nell'intervento di messa in sicurezza dell'area coinvolta dal rogo.