A fuoco una taverna nella notte

La taverna di un'abitazione è andata a fuoco nella notte tra sabato e domenica. È successo a Eraclea, in via Settembrini 23.

Dalle prime informazioni nessuno dei famigliari in casa sarebbe rimasto coinvolto ma per avere ragione del rogo e rimettere in sicurezza l'immobile sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco da San Donà, Jesolo e anche da Mestre. Hanno lavorato con le autobotti fino a estinguere il rogo che era divampato nella taverna per motivi in fase di accertamento.