Principio d'incendio in un'abitazione a Spinea

Poteva avere conseguenze devastanti un principio d'incendio che si è verificato sabato sera, verso le 23, in un'abitazione in via Mazzini a Spinea. Il rogo si è propagato dalla canna fumaria ma ha intaccato le perline del tetto estendendosi.

Sul posto sono accorse le squadre dei vigili del fuoco che hanno arginato le fiamme e verificato la sicurezza delle strutture. Le persone nella casa non avrebbero riportato alcuna conseguenza. I vigili del fuoco hanno terminato le operazioni intorno alle 2 e mezza.