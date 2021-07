In fiamme il tetto di un'abitazione

L'incendio giovedì mattina durante i lavori di posa della guaina in una casa di Asseggiano a Venezia

Via Ca' Manuela

Il tetto è andato completamente a fuoco durante la posa in opera della guaina. L'intervento dei vigili del fuoco giovedì mattina è stato fondamentale per evitare che un incendio si estendesse a tutta l'abitazione.

L'allarme è scattato pochi minuti dopo le 9. Le squadre dei pompieri hanno raggiunto la casa in via Ca' Manuela ad Asseggiano di Venezia con due autopompe, un’autobotte, l’autoscala e 14 operatori coordinati dal capo servizio. In breve tempo spento con la schiuma le fiamme, evitando un incendio generalizzato di tutta la copertura. Le operazioni di bonifica e controllo dei vigili del fuoco sono terminate alle 11. Nessuna persona è rimasta ferita.